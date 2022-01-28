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Сирийские военные охраняют от боевиков религиозные святыни

11:56
  • пятница
  • 28 января 2022

Важно сберечь уцелевшие памятники культуры

Солдатам сирийской армии приходится не только ликвидировать боевиков, но и охранять важнейшие религиозные святыни мира. Сирия - страна с многовековой историей и уникальной культурой. Её по праву можно назвать колыбелью христианства. Сегодня сберечь уцелевшие памятники культуры, не дать их разграбить и разрушить боевикам - одна из главных задач сирийских военных.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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