Трубкозуб устроил побег из калининградского зоопарка

Далеко уйти ему не удалось

Курьёзная история произошла в Калининграде, где один из обитателей городского зоопарка устроил побег. Ночью африканский трубкозуб выбрался из зимнего павильона в открытый вольер, сообщает "ТВ Центр".

Теплолюбивое животное не остановила даже холодная погода. И беглец принялся копать подземный лаз - в чём преуспел. Предотвратить побег удалось благодаря бдительному охраннику. А поднятым по тревоге сотрудникам зоопарка пришлось при помощи лакомства выманивать редкого зверя из норы.

Трубкозуб обитает в Африке. Своими сильными лапами он может выкопать яму глубиной 1 метр всего за пять минут.

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