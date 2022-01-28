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Россиян предупредили о рисках "естественной иммунизации" от COVID-19

10:00
  • пятница
  • 28 января 2022

Последствия заражения "омикроном" до конца не изучены

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен всего около двух месяцев назад, последствия заражения им до конца не изучены. И стремиться к "естественной иммунизации" населения от COVID-19 не стоит, убежден профессор Николай Малышев.

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"Говорят, мол, давайте переболеем - и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что?.. Мы же этого пока не можем сказать, мы с "омикроном" всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация - это не тот идеал, к которому надо стремиться", - цитирует Малышева РИА Новости.

Инфекционист прокомментировал ранее прозвучавшие утверждения, что коллективный иммунитет у россиян сформируется уже к марту - на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В Москве днем ранее был зафиксирован суточный антирекорд - 26 586 новых случаев COVID-19. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что нынешние темпы вакцинации в столице не соответствуют ситуации: невакцинированные болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных.

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