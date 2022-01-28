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Пяти ресторанам в центре Москвы грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

10:21
  • пятница
  • 28 января 2022

Проверка выявила ряд нарушений

Пяти заведениям общественного питания в столице грозит закрытие за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
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В ходе проверок были выявлены нарушения в пяти ресторанах: Pino, Pinch, Loro, Koji, Lucky Izakaya Bar. В частности, сотрудники заведений находились на их территории без средств индивидуальной защиты. Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке).

Небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми. Обеденные столы размещены на расстоянии менее полутора метров между посадочными местами. Кроме того, не было организовано проведение термометрии, чтобы не обслуживать посетителей при повышенной температуре.

За такие нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Предприятию может грозить штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, сообщает АГН "Москва".

Ранее Поплавский рассказал, что торговый комплекс "Трамплин" на Ярцевской улице в Москве могут закрыть в связи с нарушением мер профилактики коронавирусной инфекции.

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