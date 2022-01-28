Кабмин направит частным клиникам более 351 млн рублей

Средства пойдут на оказание помощи пожилым гражданам

Российское правительство направит 351 млн рублей частным медицинским организациям, которые осуществляют долговременный уход за гражданами старше 65 лет. Такое распоряжение в четверг, 27 января, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам был запущен в 2020 году. К его реализации присоединились организации из 15 регионов России. В их числе – Бурятия, Мордовия, Татарстан, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В рамках эксперимента частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь.

Отбор организаций для участия в проекте осуществляется на конкурсной основе. По результатам конкурса таким клиникам выделяют гранты в форме субсидий из федерального бюджета, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что правительство направит свыше 7 млрд рублей на поддержку первичного звена здравоохранения. Премьер подчеркнул, что сейчас, когда идет рост заболеваемости коронавирусом, важно обеспечить стабильную работу поликлиник. Это решение позволит и дальше оказывать первичную медицинскую помощь гражданам бесплатно по полису ОМС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram