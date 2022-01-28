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Кабмин направит частным клиникам более 351 млн рублей

10:45
  • пятница
  • 28 января 2022

Средства пойдут на оказание помощи пожилым гражданам

Российское правительство направит 351 млн рублей частным медицинским организациям, которые осуществляют долговременный уход за гражданами старше 65 лет. Такое распоряжение в четверг, 27 января, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам был запущен в 2020 году. К его реализации присоединились организации из 15 регионов России. В их числе – Бурятия, Мордовия, Татарстан, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В рамках эксперимента частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь.

Отбор организаций для участия в проекте осуществляется на конкурсной основе. По результатам конкурса таким клиникам выделяют гранты в форме субсидий из федерального бюджета, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что правительство направит свыше 7 млрд рублей на поддержку первичного звена здравоохранения. Премьер подчеркнул, что сейчас, когда идет рост заболеваемости коронавирусом, важно обеспечить стабильную работу поликлиник. Это решение позволит и дальше оказывать первичную медицинскую помощь гражданам бесплатно по полису ОМС.

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