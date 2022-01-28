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Польша разработала план эвакуации дипломатов с Украины

10:30
  • пятница
  • 28 января 2022

В Варшаве готовы к неожиданностям

Варшава разработала план эвакуации польских дипломатов с Украины. Приводить его в действие пока не будут, однако к неожиданностям подготовились, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

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"На данный момент решение об эвакуации польских дипломатов не принято… Недавно в МИД мы изучили разные процедуры, чтобы не столкнуться с неожиданностями", - сказал Пшидач в эфире Польского радио.

По словам замминистра, у Польши на Украине самое большое дипломатическое представительство из всех европейских стран. Кроме посольства в Киеве есть консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове и Луцке. Ранее об эвакуации дипломатов и их семей заявили диппредставительства Австралии, Великобритании, Германии, Канады и США.

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