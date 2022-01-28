Премьер Венгрии на встрече с Путиным попросит увеличить поставки газа

Орбан прибудет в Москву на следующей неделе

Увеличение объемов поставок российского газа станет одной из тем переговоров премьер-министра Венгрии с президентом России. Виктор Орбан встретится с Владимиром Путиным на следующей неделе.

"Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию выше уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте", - цитирует Орбана агентство Reuters.

Венгерский премьер также сообщил, что перед встречей с Владимиром Путиным он обсудит вопросы безопасности с НАТО и ЕС. МИД Венгрии ранее сообщал, что переговоры премьер-министра с президентом России запланированы на начало февраля. В ведомстве напомнили о сотрудничестве с Москвой в строительстве АЭС "Пакш-2", а также о производстве в Венгрии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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