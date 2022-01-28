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Мошенники нашли способ обнулить карту за несколько секунд

11:05
  • пятница
  • 28 января 2022

Раньше такого не было

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые объявления о продаже билетов на концерты, а затем списывать деньги с карты до полного обнуления.
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О новой фишинговой схеме рассказали РБК в ВТБ. Покупателю присылают сообщение в мессенджер, на почту или в социальные сети с предложением купить билеты на спектакли и концерты, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. Оставив свои реквизиты на таком сайте, жертва лишается всех денег на карте в течение нескольких секунд.

"С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10—15 секунд до полного обнуления баланса", - рассказал представитель банка.

Новизна мошеннической схемы заключается в способности преступников регулировать частоту списания денежных средств.

ВТБ напомнил россиянам, что нужно пользоваться только проверенными сайтами, проверять ссылки и пользоваться антивирусными программами.

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