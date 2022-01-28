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В России разработали дорожную карту по регулированию криптовалют

11:06
  • пятница
  • 28 января 2022

Документ утвердили в правительстве

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал источник, близкий к межведомственной рабочей группе по разработке документа.
Опрос показал, как россияне относятся к запрету криптовалюты

Участниками разработки дорожной карты стали Министерство финансов, Росфинмониторинг, Министерство экономического развития, Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Центробанк.

В ходе работы над дорожной картой был проанализирован международный опыт. Участники группы, помимо ЦБ, согласились, что инфраструктура крипторынка содержит как преимущества, так и определенные риски. С учетом этого целесообразно прибегнуть к концепции регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета, сообщает РБК.

Центробанк и Министерство финансов разошлись во мнениях относительно правового статуса рынка криптовалют в России. ЦБ выступил за запрет на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В Минфине предлагают осуществлять операции с такими активами через банки, провести идентификацию владельцев криптокошельков, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

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