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Ефимов: спрос на городскую недвижимость вырос более чем в 1,5 раза

11:10
  • пятница
  • 28 января 2022

Сумма сделок превысила 74 миллиарда

В Москве в прошлом году вырос спрос на городскую недвижимость. Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, на торгах было реализовано свыше 11,6 тысячи объектов, что в полтора раза выше показателей 2020 года.

Общая сумма сделок составила 74,6 миллиарда рублей. Больше всего было продано машиномест – 6,5 тысячи. Следом идут городские квартиры (2,8 тысячи) и нежилые помещения (около тысячи).

Кроме того, город реализовал 1558 нежилых помещений, из них в аренду были сданы 563 объекта.

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