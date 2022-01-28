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Лавров рассказал, будет ли война с США

11:22
  • пятница
  • 28 января 2022

В Москве не хотят такого развития событий

Доведение напряженности в отношениях с Западом до состояния войны не произойдет, если это зависит от России. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет войны. При этом глава МИД оговорил, что российская сторона не позволит Западу грубо игнорировать свои интересы.

Лавров также отметил, что в ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности есть рациональные зерна, хотя весь конструктив заимствован из проектов договоров, переданных Москвой, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что затягивать с реакцией на ответы Запада по гарантиям безопасности Москва не намерена. В то же время не стоит ожидать ее незамедлительно – США обдумывали российские предложения почти месяц, напомнил представитель Кремля.

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