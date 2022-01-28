Лавров рассказал, будет ли война с США

В Москве не хотят такого развития событий

Доведение напряженности в отношениях с Западом до состояния войны не произойдет, если это зависит от России. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет войны. При этом глава МИД оговорил, что российская сторона не позволит Западу грубо игнорировать свои интересы.

Лавров также отметил, что в ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности есть рациональные зерна, хотя весь конструктив заимствован из проектов договоров, переданных Москвой, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что затягивать с реакцией на ответы Запада по гарантиям безопасности Москва не намерена. В то же время не стоит ожидать ее незамедлительно – США обдумывали российские предложения почти месяц, напомнил представитель Кремля.

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