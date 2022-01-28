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Россиянам пообещали "интересные изменения" погоды

11:51
  • пятница
  • 28 января 2022

В выходные прогнозируется снег и небольшой мороз

В выходные, 29 и 30 января, жителей центральной части России ожидают интересные изменения погоды: будет облачно, много снега и оттепель. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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По словам эксперта, "волны снега" в выходные нельзя будет отнести к сильным снегопадам, это будет что-то среднее между небольшими и умеренными снегопадами. Выпадет около трех-четырех сантиметров снега за сутки в субботу, а затем около трех сантиметров в воскресенье.

Температура будет демонстрировать незначительные колебания. В субботу прогнозируется небольшое понижение, а в воскресенье столбики термометров вырастут довольно значительно — примерно до минус 1-3 градусов.

Наряду с этим ветер будет довольно сильный, а атмосферное давление понизится, рассказал Шувалов в интервью радио Sputnik.

Ранее синоптики рассказали, что в последний день января в столичном регионе ожидается оттепель. Температурный фон будет около нуля, а в Новой Москве и на юге Московской области возможно до плюс одного градуса.

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