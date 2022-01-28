В России за сутки госпитализировано 14046 человек с коронавирусом

Заболели коронавирусом 98040 человек

За сутки в России госпитализировано 14046 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 98040 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 23994 человека, из них госпитализированы только 1383.

Выздоровели за сутки 29506 человек. Скончались 673 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 11502657 человек. Умерли 329443 зараженных. Вылечились 10159197 заболевших.

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