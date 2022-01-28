Венгрия отказалась наращивать силы НАТО на своей территории

Будапешт не хочет новой холодной войны

Венгрия выступает за прямые переговоры России и Запада. В Будапеште не хотят новой холодной войны, заявили в венгерском МИД изданию Financial Times.

"МИД Венгрии сообщил FT, что страна хочет "избежать новой холодной войны" и предпочитает прямые переговоры между Россией и Западом, а не усиление напряженности", - пишет газета. В венгерском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали планы НАТО по наращиванию сил в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Американские СМИ на днях сообщили, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу обсуждают размещение дополнительных сил на восточном фланге НАТО. В числе стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, назвались Румыния, Болгария и Венгрия.

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