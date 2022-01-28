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В Петербурге задержали главврача клиники, где после обследования умерли трое

11:49
  • пятница
  • 28 января 2022

Медик использовал контрафакт в работе

В Санкт-Петербурге задержали главного врача "Городского консультативно-диагностического центра № 1" Евгения Попова после смерти трех пациентов.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, врач на протяжении длительного времени использовал контрафактный химический препарат для обследования органов желудочно-кишечного тракта. В результате преступных действий главврача пострадали более 20 пациентов. В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы больницу, трое из которых скончались.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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