Лукашенко назвал условия для начала полномасштабной войны

Минск ответит на прямую агрессию

Александр Лукашенко допускает возможность войны. Президент Белоруссии в своем выступлении с посланием к белорусскому народу назвал две причины возможного развязывания военных действий.

"Если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один - и даже те, кто не хочет - станут на защиту нашей земли и нашего отечества", - заявил Лукашенко.

Есть и второй сценарий, в случае реализации которого Минску придется вступить в войну. По словам белорусского лидера, в случае агрессии против Российской Федерации Белоруссия выполнит свои союзнические обязательства, передает агентство БелТА.

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