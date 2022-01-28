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Ефимов: Москва стала одним из самых востребованных городов мира у молодых предпринимателей

12:05
  • пятница
  • 28 января 2022

В Москве живет 51 победитель и номинант Forbes 30 Under 30

Москва заняла четвертое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей - победителей и номинантов Forbes 30 Under 30, куда попадают самые перспективные предприниматели моложе 30 лет, добившиеся успеха в различных сферах бизнеса.
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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве сегодня живет 51 победитель и номинант Forbes 30 Under 30. По этому показателю российская столица смогла обойти Лос-Анджелес, Чикаго, Берлин и Торонто, уступив только Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско. Москву также назвали лучшим городом для молодых предпринимателей в России.

Ефимов отметил, что более 86% предпринимателей из списков Forbes 30 Under 30 в разных странах мира учились в вузах. "Высшее образование играет важную роль в процессе становления успешных предпринимателей, и роль московских высших учебных заведений была по достоинству оценена авторами рейтинга. Так, МГУ занял седьмое место в мире по количеству учившихся в нем предпринимателей — победителей и номинантов Forbes 30 Under 30", — добавил заместитель мэра.

По этому показателю МГУ обошел Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, которые входят в первую двадцатку списка лучших университетов мира QS World University Rankings 202.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов добавил, что в стенах МГУ образование получали 12% российских победителей и номинантов в Forbes 30 Under 30. Еще 10% из них учились в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

В страновом разрезе исследования Россия стала третьей страной в мире по числу молодых предпринимателей из Forbes 30 Under 30 — 109 человек. Первые места заняли США и Великобритания - 428 и 145 человек соответственно. При этом Россия опередила сразу несколько крупнейших экономик планеты: Китай, Индию, Германию, Японию и Южную Корею, подчеркнул Пуртов.

По данным Bionic, средний возраст молодого российского предпринимателя составляет 25 лет. Из них 33% — женщины. Высокой популярностью у российских предпринимателей пользуются креативные сферы деятельности — мода, дизайн, искусство, отмечает Аналитический центр Москвы.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что оборот малых и средних предприятий (МСП) Москвы в 2021 году составил 3,2 трлн рублей. Это на 41% больше, чем в 2020 году. С июля 2021 года ежемесячный оборот МСП стабильно превышал допандемийный уровень.

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