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Посольство подключилось к ситуации с задержанием россиянки в Белоруссии

12:10
  • пятница
  • 28 января 2022

Веру Цвикевич считают причастной к массовым протестам

Сотрудники посольства России в Белоруссии выясняют обстоятельства задержания на территории республики россиянки Веры Цвикевич. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.
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Дипломат сообщил, что консульские сотрудники посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания гражданки России, находятся в контакте с правоохранительными органами Белоруссии.

При этом родственники задержанной в посольство за помощью не обращались, цитирует Маскалева РИА Новости.

27 января стало известно, что в Минске задержали россиянку Веру Цвикевич. Женщину подозревают в участии в протестах. Предварительно, дело против нее возбуждено по статье "Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них".

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