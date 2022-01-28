В Тбилиси неожиданно отменили авиарейс в Москву

Прямого сообщения между Грузией и Россией нет с 2019 года

Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву, запланированный на 28 января, отменен по неизвестной причине.

"Прямой рейс Тбилиси — Москва не состоялся. Самолет полетел в Москву, но традиционно через Ереван", - сообщил источник ТАСС.

В Росавиации заявили, что решение об отмене полета компания Georgian Airways приняла самостоятельно, в Москве ничего не аннулировали, передает РИА Новости.

В свою очередь Georgian Airways утверждает, что рейс отменили по инициативе России из-за эпидемической ситуации и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом.

Авиационное сообщение с Грузией было приостановлено с 8 июля 2019 года. Санкции введены после того, как в июне в разных городах страны прошли антироссийские демонстрации, подавленные полицией. Причиной столкновений стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе межпарламентской ассамблеи православия, которая собралась в стенах грузинского парламента. Представители оппозиции выразили негодование тем, что Гаврилов занял место спикера, они ворвались в зал и сорвали заседание.

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