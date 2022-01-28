ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тбилиси неожиданно отменили авиарейс в Москву

12:35
  • пятница
  • 28 января 2022

Прямого сообщения между Грузией и Россией нет с 2019 года

Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву, запланированный на 28 января, отменен по неизвестной причине.
Названо единственное препятствие для возобновления полетов в Грузию

"Прямой рейс Тбилиси — Москва не состоялся. Самолет полетел в Москву, но традиционно через Ереван", - сообщил источник ТАСС.

В Росавиации заявили, что решение об отмене полета компания Georgian Airways приняла самостоятельно, в Москве ничего не аннулировали, передает РИА Новости.

В свою очередь Georgian Airways утверждает, что рейс отменили по инициативе России из-за эпидемической ситуации и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом.

Авиационное сообщение с Грузией было приостановлено с 8 июля 2019 года. Санкции введены после того, как в июне в разных городах страны прошли антироссийские демонстрации, подавленные полицией. Причиной столкновений стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе межпарламентской ассамблеи православия, которая собралась в стенах грузинского парламента. Представители оппозиции выразили негодование тем, что Гаврилов занял место спикера, они ворвались в зал и сорвали заседание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет в аэропорту Тбилиси
Самолет в аэропорту Тбилиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.