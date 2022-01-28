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Ефимов: В "Технополисе "Москва" разработали уникальные решения в сфере информационной безопасности

12:22
  • пятница
  • 28 января 2022

Это одно из приоритетных современных направлений

Компании ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали уникальные решения в сфере информационной безопасности.

З девять месяцев 2021 года они инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В список компаний вошли "С-Терра СиЭсПи", "Фирма "АНКАД", НПО "Гранит", НТЦ "ХайТэк", "ИВА Технолоджис", "Бифорком Тек", АО "НИИМЭ", НПЦ "ЭЛВИС". Они работали над специализированными программами по защите данных и компьютерным процессором.

Ефимов отметил, что защита информации — одно из приоритетных современных направлений. В ОЭЗ "Технополис "Москва" сложился мощный кластер предприятий информационно-коммуникационных технологий, где работают 1 379 специалистов.

Площадки ОЭЗ дают компаниям возможность сконцентрироваться на производстве качественного и востребованного продукта. Все административные и организационные вопросы ОЭЗ берет на себя.

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