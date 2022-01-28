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Лавров объяснил стремление США нагнетать ситуацию вокруг России

12:51
  • пятница
  • 28 января 2022

Вашингтон преследует собственные цели

США намеренно нагнетают ситуацию вокруг России, преследуя собственные цели. Об этом в пятницу, 28 января, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Украина огорчает США: итоги переговоров Байдена и Зеленского

По словам дипломата, Вашингтону важно нагнетать ситуацию вокруг России, чтобы закрыть эту тему, а затем "заниматься" Китаем, как пишут политологи в тех же Соединенных Штатах

В частности, США используют президента Украины Владимира Зеленского и его режим, "привлекая своих казачков в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях". И главная цель Вашингтона в данном случае совсем не судьба Украины, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что контакты с действующим руководством Украины не представляются целесообразными для России. Он заявил, что "бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения".

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