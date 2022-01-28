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В Москве заработал сервис для аудиоконсультаций с врачом

15:10
  • пятница
  • 28 января 2022

Больничный можно открыть дистанционно

В Москве с пятницы горожане с симптомами ОРВИ могут получить консультацию врача по телефону и дистанционно открыть больничный.

Для этого нужно заполнить электронную заявку на сайте mos.ru. Помимо прочего, врач также оформит электронный рецепт на лекарства. Закроют больничный тоже дистанционно. Документ будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.

 

 

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