В Москве заработал сервис для аудиоконсультаций с врачом

Больничный можно открыть дистанционно
В Москве с пятницы горожане с симптомами ОРВИ могут получить консультацию врача по телефону и дистанционно открыть больничный.
Для этого нужно заполнить электронную заявку на сайте mos.ru. Помимо прочего, врач также оформит электронный рецепт на лекарства. Закроют больничный тоже дистанционно. Документ будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram