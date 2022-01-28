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В Москве продолжаются рейды по соблюдению антиковидных ограничений

15:04
  • пятница
  • 28 января 2022

Проверки проводятся в общественном транспорте и местах общепита

В Москве продолжаются усиленные проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. В пятницу утром рейд проходил в поездах МЦК. Не успел, забыл, отвлекся - подобные отговорки, как правило, приводят нарушители. Возникают и конфликтные ситуации.

Ну и за нарушения антиковидных мер сразу пять ресторанов могут закрыть в центре Москвы до майских праздников. Во время массовых рейдов полиции и ОАТИ выяснилось, что во всех заведениях было полно посетителей, на входе никому не мерили температуру, а столики находились насколько близко, что соблюдать дистанцию в полтора месяца просто не представлялось возможным.

Маски также носили далеко не все, а у кого-то они просто весели на подбородке. Помимо закрытия, заведениям может грозить и крупный штраф.

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