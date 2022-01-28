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Строительство Юго-Восточной хорды идет на всех участках

15:10
  • пятница
  • 28 января 2022

Сдать объект могут раньше запланированного срока

На участке Юго-Восточной хорды на пересечении с Волгоградским проспектом началась надвижка пролетных строений. Смонтировано почти пять тысяч тонн металлоконструкций. Кроме того, уже возведены 40 из 44 опор полуторакилометровой эстакады основного хода от улицы Грайвороновская до Шоссейной.

Стройка хорды сейчас идёт на всех участках. Работать приходится в непростых условиях - много пересечений с железными дорогами и вылетными магистралями.

"Формально у нас по контрактам, заключённым с подрядчиками, с подрядными организациями, выполнение работ - это 24 год. Но Сергей Семенович ставит задачу нам, мы сейчас будем планировать, чтобы все работы, и на этом участке, и на всей Юго-Восточной хорде завершить к концу 23 года", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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