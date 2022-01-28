В Москве реставрируют уникальное здание Императорского почтамта

Работа крайне сложная

Здание Императорского почтамта появилось в столице в начале прошлого века и уже тогда поражало современников: просторный зал для корреспонденций, залитый золотистым светом. А всё благодаря огромному световому фонарю, который спроектировал Владимир Шухов.

Интерьеры Московского почтамта навевали мысли о Париже. В начале прошлого века пространство этого операционного зала было одним из самых больших в Европе. Сегодня реставраторы восстанавливают здание на Мясницкой улице: завершается первый этап противоаварийных работ на главном куполе. Предстоит воссоздать уникальную конструкцию, спроектированную Владимиром Шуховым. Ювелирная работа. Иначе и не назовешь.

"Мы использовали старые, существующие фундаменты исторические, по расчету они оказались с хорошей несущей способностью. И мы смогли разгрузить эти колонны, поставить пространственные леса и подхватить критические точки купола. И тем самым мы всю конструкцию зафиксировали", - рассказал почетный реставратор Москвы Владимир Покачалов.

Треугольный купол - не просто кровля. Это уникальный световой фонарь главного операционного зала. Его остекление рассеивало солнечные лучи так, что полностью освещалось здание. Часть этих стекол за столетнюю историю почтамта были утрачены. Сейчас реставраторы аккуратно извлекают сохранившиеся детали, чтобы изготовить по их образцам недостающие. Впрочем, многие элементы в здании даже не придётся менять.

Особая гордость Московского почтамта - входная группа. Она сохранилась практически в первозданном виде, на втором этаже - круглая ротонда. Венчает весь этот ансамбль объёмная люстра, но несмотря на свой громоздкий вид, она спроектирована таким образом, что замена ламп в ней не составит особого труда.

И таких архитектурных хитростей в здании немало. Например, в колоннах реставраторы обнаружили конский войлок - он выполнял роль пожарной сигнализации. Отдельное внимание уделяют восстановлению декора.

Как долго продлится реставрация Московского Императорского почтамта, архитекторы пока предположить не могут. Им предстоит полностью отреставрировать просторный операционный зал с ажурными галереями в три этажа, где, как и 100 лет назад, снова будут получать и отправлять письма. После завершения всех реставрационных работ здесь откроют флагманское почтовое отделение. Крупнейшее в России.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram