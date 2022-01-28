Выставка бездомных животных и Данте: где провести выходные в Москве

Запланировано множество мероприятий

Бывает и так: площадки есть, а выгуливать там некого. Избежать столь досадного недоразумения просто: надо прийти в эти выходные на выставку бездомных животных, которая откроется в Музее Москвы. И выбрать себе отличного пса. Ну или кота - кому что по душе. У кого этот вопрос уже решён, тоже найдёт чем заняться в ближайшие два дня.

Москва принимает Данте. Аллегорический портрет кисти флорентийского живописца Бронзино активно путешествует по миру. И наконец-то стал главным героем выставки в Центре Вознесенского.

Его история завораживает. Работа исчезала на несколько столетий. В одной руке – Божественная комедия. Другой поэт укрывает от адского огня изгнавший его любимый город. Никто не знает, как на самом деле выглядел Данте, прижизненных портретов не существует. Но благодаря собранным на выставке фолиантам можно узнать его ближе, увидев почерк мастера.

Разный почерк и эмоции стали темой еще одной уже чисто московской выставки. Что общего между Максимом Горьким, столичным метро и средневековыми печками? Изразцы! Удивительная по масштабу коллекция – 16 тысяч экспонатов – хранится в Коломенском. Здесь решили показать самое лучшее: от терракотовой плитки 16 века до советской агитационной. Очень узнаваемые элементы декора – домов культуры и вестибюлей подземки.

"Жемчужиной нашей выставки и нашего собрания является уникальный камин Врубеля и львиная маска, которую мы тоже представляем на нашей выставке", - рассказала куратор выставки Лилия Розова.

Эти экспонаты действительно вызывают массу ярких чувств. Камин Врубеля - словно сказочный мир, зовущий в путешествие. Как справиться с волнением и достичь душевного равновесия, знают в Музее современного искусства.

Южнокорейский художник Кван Йонг Чан создаёт свои хрупкие арт-объекты из философских трактатов, любовных писем и старых бухгалтерских отчётов. Просто берёт и сворачивает их в крошечные треугольники с зашифрованным смыслом. Кураторы пошли еще дальше – решили пригласить всех в детство мастера. Здесь есть звук, вкус и аромат. Ощущения непередаваемые.

А на территории Музея Москвы в воскресенье - выставка бездомных животных. Почти сотня кошек и собак - добрых, пушистых, верных – мечтают найти хозяина. По одному взгляду понятно: им очень нужны своя семья. Свой дом. Это так просто - прийти, обнять, согреть, подарить счастье. И обрести друга.

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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