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В Московском зоопарке родился птенец розового пеликана

15:17
  • пятница
  • 28 января 2022

Эти птицы - очень редкие

В Московском зоопарке впервые показали, как вылупляется баба-птица. Так в народе называют редкого розового пеликана.

Внутри этого огромного яйца - крохотный птенец. Маленьким, но уже вполне сильным клювом он пытается пробить скорлупу. Процесс требует от новорождённого много сил. Птенца никто не торопит. Он должен всё сделать сам.

Розовые пеликаны - птицы редкие, в неволе получить потомство от них сложно. Поэтому, как только у самки появилось первое яйцо, его тут же поместили в инкубатор - так надёжнее.

Пока птенец ещё мало похож на своих красивых сородичей. Через месяц у него появится чёрный пух. Ну а через три года птица покроется великолепным розовым оперением и станет украшением любого зоопарка.

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