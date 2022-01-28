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"Система здравоохранения справляется": почему Москве не нужен новый локдаун

12:34
  • пятница
  • 28 января 2022

Действующие ограничения позволяют держать ситуацию под контролем

Необходимости в введении в Москве локдауна или других жестких ограничений нет. Об этом свидетельствуют цифры по госпитализации с коронавирусом и подтверждают власти столицы.
Кремль опроверг обсуждение нового локдауна

Так за минувшие сутки (по данным на 28 января) с коронавирусом были госпитализированы только 1383 человека. Это меньше, чем днем ранее, и всего 5,8% от количества заболевших. Во время распространения в Москве штамма "дельта" этот показатель доходил до 20%.

По мнению политолога Олега Матвейчева, в полном локдауне в столице нет необходимости, поскольку система здравоохранения справляется с нагрузкой: в городе создан необходимый запас койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей. Кроме того, до России новые штаммы коронавируса доходят с опозданием.

"Это дает правительству возможность смотреть на меры других стран и принимать наиболее эффективные меры", - считает Матвейчев.

С ним согласен политолог Андрей Максимов. По его словам, созданная в Москве система здравоохранения обеспечивает более надежную систему защиты населения.

"Омикрон" менее летален, чем предыдущий штамм коронавируса. Текущие меры достаточны против омикрон-штамма"", - заявил эксперт.

 

Ранее о том, что в Москве не планируется вводить новые ограничения заявляла заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, в городе свободно семь тысяч коек, это 42% от развернутого коечного фонда.

Сейчас в Москве уже действует ряд ограничений. В частности, жителям столицы старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями предписан домашний режим; работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% работников; в транспорте и других общественных местах обязательно ношение масок; введена система QR-кодов.

Эти меры позволяют эффективно держать ситуацию под контролем. И если раньше жесткие ограничения были оправданы, то сейчас, когда болезнь переносится легче, а уровень вакцинации населения растет, они могут лишь навредить экономике  и вызвать социальную напряженность.

 

 

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