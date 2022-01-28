Лавров рассказал о российских военных базах за рубежом

Вооруженные силы России приходят только по приглашению

Вооруженные силы России появляются в зарубежных государствах только по приглашению руководства этих стран. Соединенные Штаты, напротив, посылают свои войска туда, куда их никто не звал, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Министр напомнил, что при этом США намерены рассмотреть в Совбезе ООН действия Москвы на границе с Украиной.

"И это говорит представитель страны, которая распластала свои военные базы по всему миру, вокруг Российской Федерации, вокруг СНГ, которая непонятно, что делает в Ираке, - кто ее туда приглашал? Поэтому, если американцы хотят рассматривать тему о размещении войск, там есть о чем поговорить", - заявил Лавров в интервью российским радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

Лавров подчеркнул, что российских вооруженных сил нет ни в одной стране, которая не обращалась за помощью. Москва действует в полном соответствии с международным правом и выполняет договоренности.

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