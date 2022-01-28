Путин обсудил с Совбезом новую концепцию внешней политики России

Документ подготовил МИД России

Обновлённую редакцию концепции внешней политики России в пятницу обсудил Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности. Президент провёл совещание в режиме видеоконференции из Ново-Огарёва.

Как заявил глава государства, проект документа подготовил российский МИД. В нём были учтены самые актуальные изменения, которые произошли в мире за последние годы, сообщает "ТВ Центр".

"Министерство иностранных дел России подготовило проект обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учёл здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет", - сказал Путин.

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