Лукашенко связал санкции Запада с военным вторжением

США и Евросоюз отладили алгоритм, заявил белорусский лидер

Западные государства начинают использовать санкции как элемент гибридной войны. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам главы государства, санкции являются инквизицей нашего времени и неприкрытым нарушением норм международного права. При этом вопреки уверениям, что "умные санкции" воздействуют избирательно, только на власть, в действительности "Запад методично и цинично нащупывает болевые точки экономики, проводит настоящие антигуманные эксперименты".

Белорусский лидер также отметил, что США и Евросоюз, вводя ограничительные меры, выстраивают алгоритм: санкции — внутренний мятеж — военное вторжение. Подобными способами авторы ограничительных мер всегда пытались решать вопросы с конкурентами.

В частности, именно так они борются против Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии, а теперь и Белоруссии. В итоге западными санкциями охвачено уже полмира, цитирует Лукашенко агентство "Белта".

В декабре 2021 года Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за действия, угрожающие национальной безопасности. Призывы к санкциям в отношении Минска могут стоить инициаторам лишения свободы на срок до 12 лет.

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