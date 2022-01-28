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Лукашенко связал санкции Запада с военным вторжением

12:52
  • пятница
  • 28 января 2022

США и Евросоюз отладили алгоритм, заявил белорусский лидер

Западные государства начинают использовать санкции как элемент гибридной войны. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию.

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По словам главы государства, санкции являются инквизицей нашего времени и неприкрытым нарушением норм международного права. При этом вопреки уверениям, что "умные санкции" воздействуют избирательно, только на власть, в действительности "Запад методично и цинично нащупывает болевые точки экономики, проводит настоящие антигуманные эксперименты".

Белорусский лидер также отметил, что США и Евросоюз, вводя ограничительные меры, выстраивают алгоритм: санкции — внутренний мятеж — военное вторжение. Подобными способами авторы ограничительных мер всегда пытались решать вопросы с конкурентами.

В частности, именно так они борются против Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии, а теперь и Белоруссии. В итоге западными санкциями охвачено уже полмира, цитирует Лукашенко агентство "Белта".

В декабре 2021 года Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за действия, угрожающие национальной безопасности. Призывы к санкциям в отношении Минска могут стоить инициаторам лишения свободы на срок до 12 лет.

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