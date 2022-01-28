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Москвичи смогут узнавать расписание автобусов по QR-коду

13:11
  • пятница
  • 28 января 2022

Коды разместят на остановках общественного транспорта

Расписание столичных автобусов теперь можно узнать по QR-коду. Коды с актуальным временем прибытия появились на остановках общественного транспорта в Москве. Пассажирам надо лишь отсканировать их с помощью смартфона.

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Как пояснили в департаменте транспорта Москвы, нововведение облегчит пассажирам просмотр расписания на конкретной остановке. После считывания QR-кода прогноз автоматически откроется в приложении "Московский транспорт" - если же оно не установлено на устройстве, то он появится в облегченной версии приложения, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Плакаты уже появились на тысяче остановок транспорта в Москве. Благодаря этому, а также недавно предоставленной возможности пополнять проездной билет в электронном формате, поездки станут еще удобнее.

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