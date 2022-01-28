Охлобыстин заболел коронавирусом

Актер не рассказал, как переносит болезнь
Актер и режиссер Иван Охлобыстин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".
Поздравляя политических соратников с юбилеем образования объединенной партии, Охлобыстин пожелал им здоровья и пояснил, что лично не смог "засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса".
При этом актер не уточнил, в какой форме протекает у него COVID-19, и не рассказал о своем самочувствии, сообщает ТАСС.
В 2020 году коронавирусной инфекцией заболела 23-летняя дочь Охлобыстина Анфиса. Обошлось без госпитализации, но всем членам семьи пришлось выдержать строгий карантин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram