Охлобыстин заболел коронавирусом

Актер не рассказал, как переносит болезнь

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".

Поздравляя политических соратников с юбилеем образования объединенной партии, Охлобыстин пожелал им здоровья и пояснил, что лично не смог "засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса".

При этом актер не уточнил, в какой форме протекает у него COVID-19, и не рассказал о своем самочувствии, сообщает ТАСС.

В 2020 году коронавирусной инфекцией заболела 23-летняя дочь Охлобыстина Анфиса. Обошлось без госпитализации, но всем членам семьи пришлось выдержать строгий карантин.

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