Песков: кремлевские антипрививочники подвергаются остракизму

Власти занимают непримиримую позицию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к антипрививочникам.

Во власти, как и во все обществе, есть те, кто не принимает вакцинацию от корнавируса. В администрации подвергают таких людей остракизму – сознательной форме игнорирования. В Древней Греции так называлось изгнание опасных для государства граждан, решавшееся путем тайного голосования на черепках, на которых писалось имя.

"Занимаем непримиримую позицию к ним и подвергаем остракизму", - заявил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

Прививочная кампания в России идет уже более полутора лет. За это время вакцинировались более 70 миллионов россиян. В стране доступны четыре вакцины.

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