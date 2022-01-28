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Песков: кремлевские антипрививочники подвергаются остракизму

13:23
  • пятница
  • 28 января 2022

Власти занимают непримиримую позицию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к антипрививочникам.
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Во власти, как и во все обществе, есть те, кто не принимает вакцинацию от корнавируса. В администрации подвергают таких людей остракизму – сознательной форме игнорирования. В Древней Греции так называлось изгнание опасных для государства граждан, решавшееся путем тайного голосования на черепках, на которых писалось имя.

"Занимаем непримиримую позицию к ним и подвергаем остракизму", - заявил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

Прививочная кампания в России идет уже более полутора лет. За это время вакцинировались более 70 миллионов россиян. В стране доступны четыре вакцины.

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