Путин утвердил индексацию пенсий на 8,6%

Выплаты увеличиваются с 1 января 2022 года

Пенсии в России проиндексирован на 8,6%. Закон, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Норма об индексации была внесена поправкой в уже принятый парламентом в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии. В третьем чтении закон был принят Госдумой 20 января 2022 года, а 26 января одобрен Советом Федерации.

Выплаты проиндексируют на 8,6% с 1 января 2022 года. Как ранее отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, средний размер пенсии после повышения составит 18 984 рубля.

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