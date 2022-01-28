Путин утвердил индексацию пенсий на 8,6%

Выплаты увеличиваются с 1 января 2022 года
Пенсии в России проиндексирован на 8,6%. Закон, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Норма об индексации была внесена поправкой в уже принятый парламентом в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии. В третьем чтении закон был принят Госдумой 20 января 2022 года, а 26 января одобрен Советом Федерации.
Выплаты проиндексируют на 8,6% с 1 января 2022 года. Как ранее отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, средний размер пенсии после повышения составит 18 984 рубля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram