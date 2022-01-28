Центр Гамалеи получит субсидии на исследование вакцины для детей от 6 лет

Средства выделят из Резервного фонда

Правительство России выделило Центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи около 305,5 млн рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу, 28 января.

Субсидия будет направлена "на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), имея в виду проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования... по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак-М комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", при участии 1100 добровольцев возрастной группы 6-11 лет"

Финансирование исследований осуществляется из резервного фонда правительства России, сообщается на официальном портале правовой информации.

25 января в российских регионах начали вакцинировать от коронавирусной инфекции детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первые партии препарата "Спутник М" доставлены в Краснодарский край, Удмуртию, Забайкалье, Ленинградскую область, Подмосковье.

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