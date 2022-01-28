В Совфеде назвали дату объединения ПФР и ФСС

Вместо двух структур появится единый Социальный фонд

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру может произойти с 1 января 2023 года. Об этом в пятницу, 28 января, рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Ранее стало известно, что российские власти намерены унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования. Это связано с их объединением в единую структуру — Социальный фонд. Координировать работу нового фонда также будет Минтруд, однако в структуре управления появится наблюдательный совет.

Сенатор Святенко подтвердила планы по объединению ПФР и ФСС. Она подчеркнула, что работа по слиянию фондов не приведет к сбоям в их работе.

По словам главы комитета, в результате объединения появятся равные социальные гарантии для граждан, которые заняты по трудовым договорам и по гражданско-правовым договорам. В настоящее время принципиально различаются суммы выплат, которые производятся занятым по трудовым договорам и выплаты для граждан, которые работают по гражданско-правовым договорам — во втором случае суммы существенно меньше, сообщает РИА Новости.

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