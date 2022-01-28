Песков оценил шутку Нуланд о водке в "Северном потоке"

Путь лучше шутят, чем нагнетают

В Кремле с юмором отнесли к шутке заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о водке в газопроводе "Северный поток - 2".

"Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не склонна защищать Нуланд, но сказанное ею было шуткой, а не серьезным заявлением.

"Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее, к нашим большим критикам, но все-таки она такого заявления не делала. Она пошутила", - подчеркнул Песков.

Накануне Нуланд пошутила, что было бы неплохо организовать перекачку водки через "Северный поток -2" из России в Европу. Так она прокомментировала ответила американскому журналисту на реплику о том, что газопровод готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки". В настоящий момент газопровод проходит процедуру сертификации в Германии.

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