"Взрывная заразность": Песков рассказал об "омикроне" в Кремле

Заболевшие работают на дому

Омикрон-штамм демонстрирует свою взрывную заразность и в Кремле. Многие сотрудники администрации президента России сейчас болеют коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в администрации делается все необходимое для того, чтобы люди меньше заражались. Распространение "омикрона" зафиксировано в 74 регионах России. В последние сутки в стране, по данным оперштаба, выявлено 98 040 новых случаев COVID-19. Более 14 тысяч человек госпитализированы, передает РИА Новости.

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