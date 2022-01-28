Лукашенко высказался о "поглощении" Белоруссии Россией

Белорусский президент обратился к народу и парламенту

В ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию партнером номер один для республики.

"Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну", - отметил белорусский лидер.

По его словам, прирост ВВП Белоруссии только за счет интеграции с Россией составит более 2%.

Также Лукашенко призвал не упрекать Россию в том, что она хочет поглотить Белоруссию. "Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет", - заявил президент (цитата по ТАСС).

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