Лукашенко высказался о "поглощении" Белоруссии Россией

Белорусский президент обратился к народу и парламенту
В ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию партнером номер один для республики.
"Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну", - отметил белорусский лидер.
По его словам, прирост ВВП Белоруссии только за счет интеграции с Россией составит более 2%.
Также Лукашенко призвал не упрекать Россию в том, что она хочет поглотить Белоруссию. "Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет", - заявил президент (цитата по ТАСС).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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