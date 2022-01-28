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Путин подписал закон о пожизненном для педофилов

14:09
  • пятница
  • 28 января 2022

В Уголовный кодекс внесен ряд изменений

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон о пожизненном тюремном сроке для ранее педофилов-рецидивистов. Документ опубликовали на портале правовой информации.
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Уточняется, что пожизненное будет даваться за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенные впервые в отношении двух и более детей.

Прежде суды назначали пожизненное заключение за изнасилование лиц младше 14 лет, причем только в том случае, если преступник прежде был судим за аналогичные действия.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что преступники по таким статьям "должны отбывать пожизненное наказание на северных территориях, рудниках".

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