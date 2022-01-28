Путин подписал закон о пожизненном для педофилов

В Уголовный кодекс внесен ряд изменений

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон о пожизненном тюремном сроке для ранее педофилов-рецидивистов. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Уточняется, что пожизненное будет даваться за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенные впервые в отношении двух и более детей.

Прежде суды назначали пожизненное заключение за изнасилование лиц младше 14 лет, причем только в том случае, если преступник прежде был судим за аналогичные действия.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что преступники по таким статьям "должны отбывать пожизненное наказание на северных территориях, рудниках".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram