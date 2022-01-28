КХЛ возьмет паузу на время Олимпиады

Из-за ковида ранее было перенесено более 50 матчей регулярки
Как объявила в пятницу пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, во время Олимпиады в Пекине матчей КХЛ не будет.
"КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги", - сказано в сообщении.
КХЛ уточнила, что после 10 февраля будет опубликовано окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона.
Из-за вспышки COVID-19 лига перенесла уже более 50 матчей регулярки. СМИ писали, что сезон могут завершить досрочно.
Игры в Пекине состоятся в период с 4 по 20 февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram