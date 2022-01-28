КХЛ возьмет паузу на время Олимпиады

Из-за ковида ранее было перенесено более 50 матчей регулярки

Как объявила в пятницу пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, во время Олимпиады в Пекине матчей КХЛ не будет.

"КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги", - сказано в сообщении.

КХЛ уточнила, что после 10 февраля будет опубликовано окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона.

Из-за вспышки COVID-19 лига перенесла уже более 50 матчей регулярки. СМИ писали, что сезон могут завершить досрочно.

Игры в Пекине состоятся в период с 4 по 20 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram