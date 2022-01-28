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КХЛ возьмет паузу на время Олимпиады

14:32
  • пятница
  • 28 января 2022

Из-за ковида ранее было перенесено более 50 матчей регулярки

Как объявила в пятницу пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, во время Олимпиады в Пекине матчей КХЛ не будет.
Представлен окончательный состав России на Игры в Пекине

"КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги", - сказано в сообщении.

КХЛ уточнила, что после 10 февраля будет опубликовано окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона.

Из-за вспышки COVID-19 лига перенесла уже более 50 матчей регулярки. СМИ писали, что сезон могут завершить досрочно.

Игры в Пекине состоятся в период с 4 по 20 февраля.

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