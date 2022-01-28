Путин сообщил о подготовке концепции новой внешней политики России

Документ разработали в МИД

МИД России подготовил проект концепции внешней политики с учетом изменений в международной политике за последние пять лет.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. В документе отражены последние изменения, происходящие в мире.

"Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования", - отметил президент.

Ранее о работе над новой редакцией концепции внешней политики заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В основе проекта лежит "переход к полицентричной архитектуре" международных отношений.

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