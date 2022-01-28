НАТО признала, что Россия не планирует вторгаться на Украину

А Киеву следует "надрать уши" за провокации

Россия не планирует вторгаться на Украину. Для подобной операции нужны гораздо большие силы, чем те, что сейчас находятся вблизи украинских границ, заявил порталу Euractiv источник в альянсе на условиях анонимности.

В НАТО считают, что снизить напряженность вокруг Украины можно "уже завтра". В то же время, европейским столицам советуют "слегка надрать уши" властям в Киеве, которые накаляют обстановку своими провокациями.

В связи с поведением украинских властей в альянсе не исключают и худший вариант. Пока провокационное поведение украинской стороны продолжается, полностью вариант перехода конфликта в острую фазу не исключен, отмечает натовский эксперт.

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