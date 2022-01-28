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Медведев вышел в финал Australian Open

14:32
  • пятница
  • 28 января 2022

В решающем матче его ждет Рафаэль Надаль

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий сейчас второе место в рейтинге лучших игроков мира, вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.
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В полуфинале россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса - 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Если Медведев выиграет турнир, он станет первой ракеткой мира.

Во время третьего сета у Медведева случился конфликт с судьей. Российский игрок назвал арбитра "тупым" за то, что тот игнорировал подсказки отца Циципаса с трибуны.

В решающем матче Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, 20-кратным победителем турниров "Большого шлема". Действующий чемпион Новак Джокович не смог принять участие в Australian Open-2022, так как его депортировали за нарушение антиковидных правил.

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