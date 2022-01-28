Путин обсудит с лидером Китая отношения с США

Российский лидер отправится в Пекин 4 февраля

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине, в ходе которых обсудят вопросы международной повестки. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что на этих переговорах много времени будет посвящено обмену мнениями по международной проблематике. Сюда относятся вопросы стратегической стабильности в Европе, диалог России, США и НАТО, в том числе по гарантиям безопасности.

По словам Пескова, Путин и Си Цзиньпин также обсудят некоторые региональные проблемы, сотрудничество в экономике и торговле, инвестиционное сотрудничество, энергетику, освоение космоса и многое другое, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что готовится участие Владимира Путина в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Тем не менее, российская сторона готова "действовать энергично и быстро" в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

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