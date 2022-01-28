Шестеро пострадали при взрыве снаряда под Екатеринбургом

Один человек погиб

В городе Реж под Екатеринбургом сдетонировал снаряд времен войны, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.

Уточняется, что бомбу обнаружили во время ремонтных работ. Травмы в результате взрыва получили шесть человек, один погиб. Пострадавших отправили в больницу.

По данным СМИ, снаряд везли на предприятие по утилизации. Взрыв произошел, когда мину выгрузили из автомобиля.

"Все пострадавшие - сотрудники завода", - добавил собеседник агентства.

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