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Шестеро пострадали при взрыве снаряда под Екатеринбургом

14:46
  • пятница
  • 28 января 2022

Один человек погиб

В городе Реж под Екатеринбургом сдетонировал снаряд времен войны, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.

Уточняется, что бомбу обнаружили во время ремонтных работ. Травмы в результате взрыва получили шесть человек, один погиб. Пострадавших отправили в больницу.

По данным СМИ, снаряд везли на предприятие по утилизации. Взрыв произошел, когда мину выгрузили из автомобиля.

"Все пострадавшие - сотрудники завода", - добавил собеседник агентства.

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