Шестеро пострадали при взрыве снаряда под Екатеринбургом

Один человек погиб
В городе Реж под Екатеринбургом сдетонировал снаряд времен войны, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.
Уточняется, что бомбу обнаружили во время ремонтных работ. Травмы в результате взрыва получили шесть человек, один погиб. Пострадавших отправили в больницу.
По данным СМИ, снаряд везли на предприятие по утилизации. Взрыв произошел, когда мину выгрузили из автомобиля.
"Все пострадавшие - сотрудники завода", - добавил собеседник агентства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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