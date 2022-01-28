Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

Он будет охранять Москву и регион

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" заступила на боевое дежурство в подмосковном Дмитрове.

Об этом сообщили в Минобороны России. Боевые расчеты приступили к дежурству 28 января для противовоздушной обороны Москвы и Центрального промышленного района России

С-400 прибыли в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных стрельб.

В Минобороны напомнили, что в настоящее время противовоздушную оборону московского региона обеспечивают пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 "Триумф".

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