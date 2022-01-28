ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

15:02
  • пятница
  • 28 января 2022

Он будет охранять Москву и регион

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" заступила на боевое дежурство в подмосковном Дмитрове.

Об этом сообщили в Минобороны России. Боевые расчеты приступили к дежурству 28 января для противовоздушной обороны Москвы и Центрального промышленного района России

С-400 прибыли в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных стрельб.

В Минобороны напомнили, что в настоящее время противовоздушную оборону московского региона обеспечивают пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 "Триумф".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-400
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-400
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.