Израиль упростил правила въезда для привитых "Спутником V"

Россияне смогут въезжать по справке об антителах

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V", смогут въехать в Израиль с российской справкой о наличии антител. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал министр туризма государства Константин (Йоэль) Развозов.

Как уточнил глава минтуризма, власти Израиля решили облегчить процедуру въезда в для российских туристов, вакцинированных "Спутником V".

Лица, привитые в течение последних полугода и получившие положительный анализ на наличие антител в России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать документы на сайте министерства здравоохранения и получить "зеленый сертификат" еще до вылета в эту страну, сообщает РИА Новости.

9 января 2022 года Израиль открыл границы для иностранцев, привитых "Спутником V" и другими зарубежными вакцинами. Для въезда туристы обязаны получить две дозы препарата, с момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней и не более полугода.

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