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Без горчичников и банок: чего нельзя делать при "омикроне"

16:00
  • пятница
  • 28 января 2022

При температуре есть ряд ограничений

Перегрев при температуре во время коронавирусной инфекции создает лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему и не способствует выздоровлению. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Врач оценила защиту иммунитета после "омикрона"

Эксперт развеял заблуждение о том, что необходимо укутываться, чтобы попротеть, особенно если у заболевшего наблюдается жар. Утепляться можно до ощущения комфорта, если человека лихорадит и ему действительно холодно.

С высокой температурой не следует идти в баню, принимать горячую ванну, следует воздержаться от использования горчичников и банок .Не нужно практиковать закаливания в период болезни и не экспериментировать с народными средствами. В частности, не следует закапывать сок лука или чеснока в нос, это не только не убьет вирус, но и навредит слизистой, а значит, снизит защиту и без того ослабленного организма.

Тяжельников подчеркнул, что температуру до 38 градусов лучше не сбивать, так как идет естественная борьба организма с вирусом, сообщает АГН "Москва".

Ранее иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что во многих случаях заражение коронавирусной инфекцией проходит легко, поэтому необходимости в обращении к медикам нет. Эксперт подчеркнул, что паника — это "не повод для вызова скорой медицинской помощи".

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